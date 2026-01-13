 >
ALERTE : Tempête Goretti en Normandie : le dysfonctionnement de FR-Alert désormais corrigé


Après le passage de la tempête Goretti en Seine-Maritime, un bug du dispositif FR-Alert a entraîné l’envoi répété de notifications à certains abonnés. Les services de l’État confirment que l’anomalie est désormais totalement résolue.



Mardi 13 Janvier 2026 - 18:48


C'est le message affiché sur les téléphones par FR-Alert lors de la tempête en Normandie - Photo d'illustration Gouvernement
Lors de l’arrivée de la tempête Goretti, la Préfecture de la Seine-Maritime avait déclenché le dispositif FR-Alert dès jeudi en fin d’après-midi, afin d’alerter la population face aux vents violents annoncés. Un message de vigilance avait alors été diffusé à l’ensemble des téléphones mobiles compatibles sur le territoire.

Ce système d’alerte a pleinement joué son rôle. En incitant les habitants à adopter les bons réflexes de prévention, il a contribué à limiter les conséquences humaines de cet épisode météorologique marqué par de nombreux dégâts matériels, sans qu’aucune victime ne soit à déplorer.

Un bug technique après la tempête

Une fois l’épisode exceptionnel terminé, un dysfonctionnement temporaire et sporadique est toutefois apparu. Certains abonnés ont ainsi reçu, ces derniers jours, plusieurs notifications FR-Alert successives, sans nouvel événement particulier.

La problématique a été rapidement identifiée par les services de l’État, puis signalée aux autorités nationales en charge du dispositif. Les investigations ont été menées en lien avec l’ensemble des opérateurs téléphoniques.

Ce mardi 13 janvier en fin d’après-midi, le ministère de l’Intérieur a confirmé que l’anomalie technique avait été totalement corrigée, indique la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué. Les services de l’État présentent leurs excuses aux personnes concernées pour les désagréments occasionnés et rappellent que FR-Alert reste un outil essentiel de protection des populations en cas de danger majeur.




Mots clés : dysfinctionnement, FR-Alert, Normandie, Seine-Maritime, tempête




13/01/2026

