A Dieppe, trois jeunes interpellés après une tentative de vol à la roulotte en réunion

Repérés en pleine action sur un parking peu éclairé du centre-ville, trois individus ont été surpris par les policiers alors qu’ils s’attaquaient à un véhicule stationné. Deux ont été interpellés sur place, le troisième un peu plus loin.

