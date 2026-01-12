 >
A Dieppe, trois jeunes interpellés après une tentative de vol à la roulotte en réunion


Repérés en pleine action sur un parking peu éclairé du centre-ville, trois individus ont été surpris par les policiers alors qu’ils s’attaquaient à un véhicule stationné. Deux ont été interpellés sur place, le troisième un peu plus loin.



Lundi 12 Janvier 2026 - 12:14


La vitre d'un véhicule était brisée et des éclats de verre jonchaient le sol - Illustration Adobe Stock .
La scène se déroule vendredi soir, peu avant 20 heures, dans le secteur de Dieppe. Alertés par un signalement faisant état d’un individu suspect, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) se rendent sur le parking de la Pointe, rue de l’Entrepôt.

Sur place, les fonctionnaires observent trois hommes visiblement en train de faire du repérage. L’un semble faire le guet tandis qu’un autre multiplie les allers-retours autour d’un véhicule stationné dans une zone faiblement éclairée. Les policiers constatent alors qu’un des individus tente de briser la vitre avant du véhicule à l’aide d’un objet, avant d’éclairer l’habitacle avec une lampe.

Interpellations en flagrant délit

L’arrivée d’un véhicule tiers met fin à la scène : les trois suspects prennent la fuite. Agissant en flagrant délit, les policiers interpellent deux jeunes hommes âgés de 19 et 20 ans rue de l’Entrepôt. Le troisième est, lui, rattrapé quelques instants plus tard par un équipage de police-secours à proximité du quai du Tonquin.

Sur le parking, les constatations confirment la tentative de vol : la vitre avant d’une Peugeot 205 est brisée et des éclats de verre jonchent le sol. L’un des mis en cause reconnaît avoir tenté de dérober un objet à l’intérieur du véhicule. Les trois individus ont été conduits au comoissariat et placés en garde à vue pour tentative de vol à la roulotte en réunion.





