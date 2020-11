Sotteville-lès-Rouen : il met le feu dans les toilettes pour rester à l'hôpital psychiatrique

Qu'à cela ne tienne. Le jeune SDF se rend dans les toilettes de l'établissement et met le feu à un rouleau de papier et a son pull en laine qu'il a préalablement retiré. Le feu est éteint au moyen d'un extincteur par des membres du personnel.



A l'arrivée d'un équipage de police-secours, l'incendiaire est découvert prostré dans le hall de l'hôpital. Il est interpellé et emmené à l'hôtel de police pour être auditionné. Un briquet est découvert dans une de ses poches lors de son placement en garde à vue.