Le Père Noël est un rockeur : une soirée musicale exceptionnelle au profit du Secours Populaire

Informations pratiques

Originaire de Rambouillet (Yvelines), 33 Dogs est un groupe indie psychédélique garage folk rock formé en 2020. Inspirés par le rock psychédélique de The Brian Jonestown Massacre et The Dandy Warhols, le groupe explore également d'autres genres tels que le punk, le folk et la Britpop. Avec une énergie débordante et un line-up inhabituel comprenant un danseur, trois guitaristes, un bassiste, une claviériste et un batteur, 33 Dogs offre des concerts aussi captivants qu'explosifs.« Le Père Noël est un Rockeur » n'est pas seulement un événement musical, c'est aussi une opportunité de faire une bonne action. En échange de votre entrée, apportez un jouet neuf qui sera offert au Secours Populaire pour venir en aide aux enfants défavorisés. Si vous préférez, vous pouvez également contribuer avec une participation de 5 €, qui sera intégralement reversée au Silo pour soutenir ce lieu culturel.Samedi 09 décembre, Ouverture des portes à 20 h 30Le Silo à Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure)Tarif d'entrée : 1 jouet neuf (au profit du Secours Populaire) ou 5 € (au profit du Silo)Toutes les mesures sanitaires en vigueur seront respectées pour assurer la sécurité de tous les participants.