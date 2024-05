Retours anticipés du week-end de l’Ascension sur l’A13 : déjà des bouchons ce samedi soir vers Paris

La circulation est particulièrement difficile ce samedi soir sur l’autoroute A13 en normandie en direction de Paris.



Les retours du long week-end du 8 mai et de l’ascension que Bison Futé attendait plutôt dans la journée de demain dimanche ont commencé si l’on en juge par le trafic soutenu observé depuis le début de la soirée.



Dans la traversée du département de l'Eure. entre les communes d’Etreville et de Beuzeville, un bouchon de 21 kilomètres s'est formé vers 22 heures avec une tendance à une légère amélioration.



Un bouchon de 6 kilomètres est également observé de Oissel (Seine-Maritime) à Criquebeuf-sur-Seine (Eure).



Plus tôt dans la soirée, des bouchons ont été signalés dans le Calvados entre les communes de Banneville-la-Campagne à Cricqueville-en-Auge à proximité de Caen, soit 9 kilomètres, et dans l’Eure entre les communes de Beuzeville à Le Torpt (5 kilomètres)