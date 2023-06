Nikos Aliagas, photographe : ses "Rencontres en bords de Seine" exposées à Rouen

En parallèle de cette exposition, Nikos Aliagas présente également une rétrospective intitulée "Le spleen d'Ulysse" au logis abbatial de l'abbaye de Jumièges, du 8 juin au 31 octobre 2023. Il s'agit d'une exposition monographique qui offre un aperçu plus large de son travail artistique.Ces deux expositions offrent aux visiteurs l'opportunité de découvrir la vision artistique et la sensibilité de Nikos Aliagas à travers ses photographies, mettant en lumière la beauté et l'histoire des bords de la Seine ainsi que de l'abbaye de Jumièges.A noter ques des visites commentées de l'exposition sont organisées durant tout l'été. Visite sur réservation. Tarifs : 3 € (en plus du droit d’entrée). Renseignements et réservations : abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr ou 02 35 37 24 02Plus d'info sur le site de l' abbaye de Jumièges