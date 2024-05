Orages et inondations. Dans l'Eure, 100 sapeurs-pompiers mobilisés et 132 interventions

Après les violents orages d'hier, dimanche, les sapeurs-pompiers de l'Eure étaient toujours à pied d'œuvre ce lundi matin pour venir en aide aux habitants touchés par les inondations. En particulier, à Beaumont-le-Roger où six maisons ont été fortement impactées par les intempéries, dans l'impasse Saint-Nicolas.Ce lundi matin, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) faisait état de 132 interventions depuis dimanche en début d'après-midi, principalement pour des caves, sous-sols et routes inondées dans les secteurs de Bernay et Beaumont-le-Roger. Les secours sont également intervenus pour porter assistance à deux personnes bloquées dans leur voiture à Beaumontel. Quelque 100 sapeurs-pompiers ont ainsi été mobilisés entre hier et ce matin.