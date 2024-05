Fécamp. Un camping-car s’embrase après une détonation, deux personnes brûlées

Deux personnes qui se trouvaient semble-t-il à l’intérieur ont été brûlées : elles sont en cours de bilan, précisent les secours.



La police est sur les lieux et procèdent à cette heure aux premières constatations afin de déterminer l’origine de la détonation et du départ de feu.



Dix-huit sapeurs pompiers et six engins ont été dépêchés pour éteindre l’incendie au moyen d’une lance.



Plus d’infos à venir