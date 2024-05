Yvelines. A Mantes-la-Ville, la musique est trop forte, il menace son voisin avec un pistolet à grenaille

Le mis en cause a ensuite regagné son domicile où il s’est réfugié. Il a consenti à ouvrir sa porte aux policiers après l’intervention d’un officier de police judiciaire. Il a été interpellé sans opposer de résistance et placé en garde à vue pour violences avec arme en état d’ivresse.



L’arme, un pistolet à grenaille, a été retrouvée et confisquée pour les besoins de l’enquête.