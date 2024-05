Yvelines. L’histoire des voleurs de voiture n’a pas convaincu : prison ferme pour les deux

Arrivés discrètement sur place, les policiers en civil ont remarqué la présence d’un homme installé au volant du véhicule, dont une vitre était brisée, et d’un autre qui semblait faire le guet. Les suspects, âgés de 19 ans et 37 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue.



Lors des vérifications d’usage, il a été établi que le plus jeune, originaire de Buchelay, faisait l’objet de deux fiches de recherche tandis que le second était visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF).



Au cours de son audition, le premier a expliqué qu’il s’était assis dans « la voiture qui était cassée pour fumer ».