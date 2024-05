Eure : dix blessés, dont un grave, dans une collision entre trois voitures sur la D613

Ce dimanche 12 mai, la circulation est coupée dans les deux sens sur la D613 (ex-RN13) en raison d’un accident grave impliquant trois voitures qui s’est produit vers 7h15 à hauteur de Boisney (Eure).



Les sapeurs-pompiers, actuellement sur place, font état de dix blessés, dont un grièvement.



Des moyens de secours importants ont été mobilisés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27), à savoir sept ambulances et l’hélicoptère Viking du SAMU 76.



Il est conseillé d’éviter le secteur.



Plus d’infos à venir sur infonormandie