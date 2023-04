Festival Culturissimo : André Manoukian sur la scène du Casino de Bagnoles-de-l'Orne le 2 mai

Le festival Culturissimo célèbre cette année sa 10ème édition. Il est organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc et a pour objectif de rendre la culture accessible à tous. Dans ce cadre, il organise des rencontres et des lectures avec des auteurs, des comédiens et des musiciens dans plusieurs villes de France.



Le festival Culturissimo propose une programmation variée pour satisfaire tous les goûts et tous les âges. Il offre une occasion unique de découvrir de nouveaux talents, d'assister à des concerts et de rencontrer des artistes renommés.



Cette année, le festival accueillera André Manoukian à La Ferté-Macé (Orne), le 2 mai prochain. Cet auteur-compositeur et pianiste, interprêtera des chansons de son album Anouch au Casino de Bagnoles de l’Orne, à partir de 20 heures.