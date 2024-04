Yvelines. Les cambrioleurs d’un pavillon à Gargenville repérés par un policier hors service

Le dimanche 21 avril peu avant 13 heures, l’attention d’un policier hors service est attirée par cinq individus aux abords d’un pavillon inoccupé de la rue des Frères-Lumière à Gargenville et qui forcent également un fourgon stationné à proximité immédiate.



Alertés immédiatement, des policiers du service local de sécurité publique du commissariat de Mantes-la-Jolie se rendent sur les lieux indiqués par leur collègue et interpellent cinq jeunes suspects au niveau de la rue de l’Île-de-France.



Ces derniers sont trouvés en possession de divers objets (horloges, coupelles, bijoux, montres et divers bibelots et objets…) dont la provenance ne fait aucun doute. Selon les premières constatations, une vitre de la maison a été brisée.