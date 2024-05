Un homme abattu par la police à Rouen : « il souhaitait mettre le feu à la synagogue »

Contactée par infoNormandie, la Direction interdépartementale de la police nationale indique ne pas communiquer sur cette affaire.



Depuis la guerre entre Le Hamas et Israël, et les menaces d’attentat en France, le niveau du plan Vigipirate a été relevé à « Urgence attentat ». La sécurité autour des synagogues et des établissements scolaires Juifs a été renforcée. Tel est le cas de la synagogue de Rouen, située rue des Bons Enfants dans le centre-ville ancien de Rouen.