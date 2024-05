Yvelines. Un policier blessé en chutant au sol lors d'un contrôle d'identité à Mantes-la-Jolie

Un policier a été légèrement blessé lors d'une interpellation, ce jeudi 16 mai, peu après 17 heures, à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Les faits sont survenus, cour Ronsard, dans le secteur du centre commercial Mantes 2 au Val Fourré, alors que les forces de l'ordre procédaient au contrôle d'identité d'un jeune homme. Ce dernier a brusquement poussé un des fonctionnaires qui est tombé au sol, puis a pris la fuite en courant.



Rapidement rattrapé, le mis en cause, âgé de 19 ans et domicilié à Freneuse, près de Bonnières-sur-Seine, s'est alors rebellé lors de son interpellation. Lors de la palpation de sécurité, cinq pochons de résine de cannabis et de deux capsules ont été découvertes dans ses poches. L'homme a été placé en garde à vue pour usage et détention de stupéfiants, rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.



Le policier souffre de plusieurs égratignures au niveau du coude.