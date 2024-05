Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime et de l'Eure engagés sur le front des inondations

Les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime et de l'Eure n'ont pas chômé. À partir du milieu d'après-midi, ce dimanche 12 mai, ils ont été sollicités des dizaines de fois en divers endroits plus particulièrement touchés par les orages.



À 19 h 30, le service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime fait état de 21 interventions réalisées ou en cours principalement pour des habitations inondées dans les communes d’Hermanville, Colmesnil-Manneville, Auppegard et Offranville.



Parmi ces interventions, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Hodeng-au-Bosc pour un pavillon ayant subi un impact de foudre. Deux personnes vont être relogées par leurs propres moyens.