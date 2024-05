Les prochaines grandes marées sous surveillance : six personnes mortes depuis le début 2024

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde contre les dangers induits par ces conditions maritimes exceptionnelles. En augmentant le marnage, c'est-à-dire la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer, les grandes marées intensifient le brassage et la vitesse de montée des eaux. Les courants marins deviennent plus forts et la mer plus imprévisible, augmentant ainsi le risque d'isolement et d'accidents.



Les statistiques des années précédentes sont alarmantes. En 2023, pas moins de 344 personnes se sont retrouvées isolées par la marée sur la façade maritime allant du Mont-Saint-Michel à la frontière belge. Depuis le début de l'année 2024, malgré les efforts des autorités, plus d'une vingtaine d'opérations de sauvetage ont été nécessaires, avec un lourd bilan de six décès, dont sur le littoral normand.