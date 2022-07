Le nouveau ministre de la Transition écologique en déplacement sur le port du Havre

Vendredi 8 juillet, Christophe Béchu, nouveau ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires visitera dans l’après-midi le port du Havre (Seine-Maritime) à l’occasion de l’annonce par l’entreprise Terminal Investment Limited (Til) filiale de MSC, d’un programme d’investissement qualifié de « majeur afin de faire du port la voie d’entrée privilégiée pour l’Europe de l’Ouest ».



Le ministre sera accompagné d’Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé.



« Ce plan de modernisation historique mènera à la création de 1 100 emplois sur les six années à venir tout en minimisant l’empreinte carbone du site », les services du ministre.