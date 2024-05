Attaque meurtrière d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure : les auteurs traqués par 200 policiers et gendarmes

Le plan Épervier a été déclenché : deux-cents policiers et de gendarmes sont mobilisés pour tenter de retrouver au plus vite les criminels et le détenu évadé, a indiqué dans l'après-midi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.



« L’administration pénitentiaire est en deuil, notre pays est en deuil. Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime ignoble. Ce sont des gens pour qui la vie ne pèse rien, ils seront interpellés, jugés et châtiés à la hauteur du crime qu’ils ont commis », a déclaré pour sa part Eric Dupond-Moretti., tout en apportant son soutien et ses pensées les plus émues aux familles endeuillées



Les agents du Pôle de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) sont chargés d’exercer des missions d’escorte des personnes détenues sur la voie publique et sont à ce titre armés et dotés de gilets pare-balles. L’administration pénitentiaire compte 45 000 agents, dont 1 101 agents PREJ qui ont effectué plus de 130 000 missions en 2023.



Pour cette extraction spécifique, le niveau d’escorte était de niveau 3 renforcé, Mohamed Amra étant un détenu qui n’était pas inscrit au répertoire des DPS (détenus particulièrement signalés).