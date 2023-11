Tunnel de la Grand'Mare à Rouen : les travaux de modernisation entraînent la fermeture de la RN28 la nuit

Depuis l’A13, dans le sens Paris vers Caen, l’A139, la RN138, la RN338 en direction de Rouen, la RN1338, l’A150, l’A151 jusqu’à l’A29,

Depuis l’A13, dans le sens Caen vers Paris, la sortie n°23 de l’A13 vers la RN138, la RN338 en direction de Rouen, la RN1338, l’A150, l’A151 jusqu’à l’A29.

Pour les poids lourds arrivant de la RN28 au niveau de l’échangeur de Grieu. Ils devront faire demi-tour au rond-point de Grieu RD43A, puis suivre S2, RN28, RD6028, RD18E, RD418, avant de reprendre l'itinéraire RN138, RN338 en direction de Rouen, RN1338, A150, A151 jusqu’à l’A29.

Dans le sens Abbeville vers Rouen, les conducteurs seront dirigés par l'itinéraire S2, signalé de manière permanente, empruntant les RD43, RD443, RD243A et RD43A.

Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont également interdits sur cet itinéraire de 20 h 30 à 6 h.

Sur l’A28, l’itinéraire obligatoire pour les poids lourds est la sortie n°11 vers l’A29 dans le sens Amiens-Le Havre, puis l’A151 en direction de Rouen, l’A150 vers Rouen jusqu’au pont Flaubert (RN 1338), la RN 338 puis la RN 138 en direction de l’A13.

Pour les poids lourds entrant sur l’A28 au sud de l’échangeur n°11 en direction du sud. Ils devront faire demi-tour au premier échangeur rencontré (n°12 – Moulin d’Ecalles, la Ronce ou le Chapitre) afin de reprendre l’A28 ou la RN28 dans le sens Rouen vers Abbeville en direction de l'A29.

, les nuits seront marquées par la fermeture complète de la RN28 dans les deux sens de circulation, en raison de travaux de modernisation du tunnel de la Grand'Mare de Rouen. Cette mesure, visant à améliorer l'infrastructure routière, entraînera des déviations importantes pour les automobilistes.Dans le sens de circulation de Rouen vers Abbeville, les conducteurs seront redirigés par l'itinéraire S1, signalé de manière permanente. Cet itinéraire alternatif emprunte les RD43A, RD243A et RD443. Cependant, il est important de noter que les poids lourds ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes sont interdits sur cet itinéraire de 20 h 30 à 6 h, sauf pour les dessertes spécifiques.En cas d'interdiction, une déviation supplémentaire, balisée "S3", est mise en place :En cas d'interdiction, une déviation supplémentaire, balisée "S4", est mise en place :Ces déviations sont mises en place dans le but de faciliter la circulation pendant la période de fermeture et d'assurer la sécurité des usagers. Il est recommandé aux conducteurs de planifier leurs trajets en tenant compte de ces déviations temporaires.