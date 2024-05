Seine-Maritime. Un homme blessé au cou à l’arme blanche ce soir à Rouen

Un homme d’une trentaine d’années a été blessé à l’arme blanche ce lundi soir dans le secteur de Saint-Sever, rive gauche de Rouen (Seine-Maritime). La victime a été frappée avec un couteau au niveau du cou, mais la plaie est qualifiée de superficielle par les secours appelés sur place, rue Pavée vers 22 heures.



L’homme a été pris en charge par les sapeurs-pompiers, pour un premier bilan sur place avant son transport au centre hospitalier universitaire de Rouen.



Une enquête a été ouverte par les services de police. A cette heure, on ignore l’origine et les circonstances de cette affaire et si l’auteur des faits a été interpellé.