Eure. A Pont-Audemer, un canoë-kayak chavire sur la Risle : un mort et un blessé grave

Des témoins ont porté secours aux deux hommes en difficulté et sont parvenus à les sortir de la rivière, indique-t-on au service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). Tous deux étaient en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des sapeurs-pompiers.



​L'un d'eux, âgé de 37 ans, a pu être réanimé avant d'être évacué, médicalisé, vers l'hôpital Jacques-Monod à Montivilliers, près du Havre. Le second, âgé de 32 ans, est décédé sur place après une longue tentative de réanimation.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Elle devra déterminer dans quelles circonstances le drame est arrivé.