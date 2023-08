RN31 à Rouen : la bretelle d’accès à la RN28 fermée toute une nuit

Des travaux d’entretien de l’ouvrage d’art au droit du dépôt de la T.C.A.R. de la RN28 vont être réalisés dans la nuit du mercredi 16 août au jeudi 17 août de 20h30 à 6h00, signale la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno).



À cet effet, la bretelle d’accès à la RN28 en venant de la RN31 (sens Beauvais – Rouen) et la voie permettant l’accès au dépôt de la TCAR seront fermées à la circulation.



Une déviation sera mise en place lors de cette fermeture par l’échangeur dit de « Grieu ».



La DIRNO recommande aux usagers de réduire leur vitesse et de veiller au respect des distances de sécurité et de la signalisation mise en place à cette occasion.