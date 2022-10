Covid-19. Le taux d'incidence régresse en Normandie, affirme l'Agence régionale de santé

Pour l'ARS de Normandie, dans ce contexte, il convient de continuer de « garder les bons réflexes acquis tout au long de la crise en aérant régulièrement et en se lavant souvent les mains ».



Pour les mêmes raisons, le port du masque est hautement recommandé et nécessaire dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, comme les transports en commun, et en particulier en présence de personnes fragiles. Il est aussi recommandé pour les personnes les plus vulnérables.