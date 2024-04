Yvelines. Rodéo et refus d'obtempérer à Limay sur une moto volée

Dans un premier temps, le chauffard refuse d’obtempérer avant de venir percuter, suite à une perte d’équilibre, les motards de la police provoquant sa chute et celle d’un policier à hauteur du 14 route de Meulan. L'individu, âgé de 19 ans et demeurant à Saint-Martin-la-Garenne, est immédiatement interpellé et placé en garde à vue..



Les vérifications d’usage permettent d'établr que le deux-roues utilisé est signalé volé, depuis le 26 novembre 2023, dans une concession KTM, à Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne).