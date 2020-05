Rouen : une fuite sur une canalisation à l'origine d'un trou dans un trottoir, rue aux Ours

La rue aux Ours, à Rouen, a été fermée à la circulation ce samedi matin en raison d'une excavation qui s'est formée sur un trottoir, dans le centre ancien. Un périmètre de sécurité a été établi par les sapeurs-pompiers qui ont procédé à une reconnaissance au niveau de ce trou d'environ 80 cm de profondeur et d'un mètre de diamètre, au niveau des numéros 84 et 86 de la rue, pas loin de la Tour Saint-André.



Aucun dégât structurel n'a été constaté sur les immeubles environnants, selon un officier du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis). L'excavation ne présenterait donc aucun danger. Elle serait due à une fuite sur une canalisation d'eau sous le trottoir ce qui aurait entraîné un affaissement du sol.



Les services de la ville sont intervenus sur place. L'incident, qui n'a pas nécessité d'évacuation, sera pris en charge par la Métropole de Rouen, indique encore le Codis.