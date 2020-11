Le cadavre d'un homme découvert dans l'ancien Intermarché au Havre : la piste criminelle est privilégiée

La mort de l'individu, dont l'identification est en cours, remonterait à plusieurs heures, voire davantage, selon nos informations. Le premier examen de corps ne fait guère de doute quant aux causes du décès dont l'origine ne serait pas naturelle. Des traces de coups et des plaies à l'arme blanche auraient été constatées, ce qui permet de privilégier, en l'état, la piste d'un homicide volontaire.



La victime serait-elle une de ces personnes qui squattent régulièrement cet ancien magasin ?



