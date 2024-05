Ce jeudi, dans l'Eure : les ministres des Armées et de l'Intérieur rendront hommage aux victimes de l’attaque sanglante d’Incarville

Mardi matin, vers 11 heures, un fourgon cellulaire de l’administration pénitentiaire transportant un détenu, Mohamed Amra, 30 ans, a été attaqué par un commando de quatre ou cinq hommes vêtus de noir, encagoulés et armés de fusil d’assaut. Une fusillade a immédiatement éclaté dans laquelle deux agents pénitentiaires ont été tués et trois autres grièvement blessés.



Les membres du commando et le détenu ont rapidement pris la fuite à bord d’une BMW M5 qui a été retrouvée incendiée et d’une Audi Q5.