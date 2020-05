Bagarre au couteau lors d’une soirée entre amis près de Rouen : trois blessés, deux gardes à vue

Dans l'appartement, les policiers prennent contact avec la concubine de l’homme au torse nu. Elle n’est pas blessée, mais explique avoir invité des amis pour passer la soirée.



Tout semblait aller pour le mieux, quand soudain une dispute a éclaté sur fond d’alcool entre son compagnon et un des convives. Dans la bagarre, l’un des hommes aurait saisi un couteau et aurait frappé l’autre avec l’arme. Selon la concubine, témoin des faits, sa fille de 14 ans aurait été blessée en voulant s’interposer.



L’un des blessés (le premier) a été interpellé à sa sortie de l’hôpital et placé en garde à vue. Le second devait l’être également dans la journée.



Le quart judiciaire, chargé de l’enquête, va devoir tenter de déterminer les circonstances et le rôle de chacun.