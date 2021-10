Agression d'un maire du Calvados lors d'un rodéo sauvage : un habitant de l'Eure en garde à vue

Un homme soupçonné d'avoir frappé le maire de Faulq, une commune proche de Lisieux (Calvados), a été interpellé ce mercredi matin dans une commune de la région de Pont-Audemer, dans l'Eure. Il est actuellement entendu par les gendarmes de la Section de recherches de Caen.



Les faits remontent au samedi 23 octobre, dans ce gros bourg de 340 habitants, située au nord-est de Lisieux. Ce jour-là, le maire Bruno Lethuillier est intervenu pour faire cesser un rodéo sauvage auquel assistaient plusieurs dizaines de personnes dans sa commune. Selon ses déclarations, l'édile municipal a reçu au moins deux coups de matraque, un au visage et un à la main. Il s'est vu délivrer un certificat avec quatre jours d'incapacité temporaire de travail.



Cette affaire a eu un certain retentissement. Sans attendre, le préfet du Calvados a annoncé qu'il déposait une « plainte au nom de l'Etat ». Il a dans un même temps demandé à la Gendarmerie de « rechercher l'auteur avec la plus grande détermination ».