Tempête Ciaran dans l'Eure : 30 000 foyers privés d'électricité et des routes coupées

A signaler encore : les poids lourds sont déroutés par la gendarmerie vers le réseau départemental afin qu’ils n’empruntent pas les viaducs de Brionne et de Bernay sur l'A28.



550 sapeurs-pompiers sont mobilisés, dont une centaine en intervention dans le département, et huit postes de commandement avancés ont été constitués.



Le préfet appelle les habitants à la plus grande prudence et à éviter tout déplacement non urgent.