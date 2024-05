Agression crapuleuse à Rouen : un homme poignardé à la gorge et dépouillé par cinq individus

Nous en savons un peu plus ce mardi matin, sur le déroulement de l'agression crapuleuse dont a été victime, hier soir, un homme d'une trentaine d'années à Rouen (Seine-Maritime).Les faits ont eu lieu peu après 22 heures, dans le secteur Saint-Sever. Un homme âgé de 31 ans, qui sortait du Carrefour City, rue Saint-Sever, après avoir effectué quelques courses, a été pris à partie par cinq inconnus. L'un des agresseurs l'a alors aspergé de gaz lacrymogène et lui a porté un coup de couteau à la gorge.Ses complices ont quant à eux frappé la victime à coups de poing puis lui ont dérobé son téléphone portable, sa carte d'identité, des bagues et 200 € environ en espèce, avant de prendre la fuite.Secourue par les sapeurs-pompiers, la victime, dont la blessure à la gorge s'est heureusement avérée superficielle, a été transportée au CHU de Rouen.