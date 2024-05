Une femme de 86 ans frappée et ligotée par un faux employé des eaux à Bihorel, près de Rouen

Un inconnu s'est présenté au domicile de l'octogénaire et prétextant être employé des eaux, il est parvenu à s'introduire dans le logement. Sans plus d'explication, l'homme a alors frappé la vieille dame à coups de pied et de poing au visage, avant de la ligoter et de fouiller de fond en comble l'habitation. L'agresseur a quitté les lieux rapidement en emportant les bijoux et le téléphone portable de sa victime.



Le service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ) a été chargé des investigations et de retrouver activement l'auteur de cette lâche agression.