À Rouen et Dieppe : faux policiers et faux agents des eaux font équipe pour dévaliser les personnes âgées

Les faits remontent à ce lundi 13 mai. A Rouen d’abord, vers 10 heures. Une femme de 89 ans entend cogner à sa porte (elle habite sur les quais) et ouvre à un homme qui se dit employé de la compagnie des eaux. Il vient pour une fuite d’eau.



Le pseudo-agent des eaux se rend dans la cuisine et demande à la vieille dame un chiffon humide. Soudain, un autre homme fait irruption dans la maison. Lui se dit agent de police et vient pour interpeller l’agent des eaux qu’il décrit comme un usurpateur. Les deux individus repartent ensemble.



Quelque peu dubitative, l’octogénaire va dans sa chambre et constate que la porte de son armoire est grande ouverte. Elle découvre alors avec stupeur que ses économies et ses bijoux ont disparu. Hélas, il est trop tard.



Elle a pu fournir une vague description des deux hommes, âgés d’une cinquantaine d’années selon elle.