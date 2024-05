Sotteville-lès-Rouen. Ils circulaient dans une voiture volée : trois adolescents en garde à vue

Lors de la prise en charge, les policiers ont constaté que la Citroën était inscrite au fichier des véhicules volés. Elle avait été dérobée le vendredi 3 mai dernier à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen.



Rejoint par un second équipage, la BAC a intercepté la voiture volée rue Victor-Hugo, à Sotteville-lès-Rouen et interpellé le conducteur, âgé de 17 ans et originaire de Rouen, et les deux passagers, âgés de 16 et 17 ans, domiciliés à Sotteville. Ils ont été placés en garde à vue pour défaut de permis de conduire et recel de véhicule volé.