Le matelas de son lit médicalisé prend feu : une femme handicapée brûlée aux jambes près de Rouen

A leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers se sont trouvés en présence d’un feu de matelas sur un lit médicalisé. Une femme était à ce moment alitée et a été brûlée aux jambes. Elle a été rapidement prise en charge et évacuée pour recevoir les premiers soins d’urgence. Elle a été également intoxiquée par les fumées.



Les sapeurs-pompiers, qui sont intervenus avec quatre engins, ont procédé à l’extinction du feu et à la ventilation de l’appartement.



La victime était en attente d’être transportée, en urgence absolue, vers un hôpital de la région.



Plus d’infos à venir