Ils ont soutiré 150 000€ à vingt-huit prêtres : deux escrocs dorment à la prison du Havre (Seine-Maritime)

Deux hommes ont été placés en détention provisoire et un troisième sous contrôle judiciaire dans une affaire d’escroqueries dont les victimes sont 28 prêtres. Cinq autres suspects, poursuivis pour complicité d’escroquerie, ont été laissés libres, indique, ce soir, à infoNormandie, Bruno Dieudonné, procureur de la République du Havre (Seine-Maritime).



Les policiers de la Sûreté urbaine du Havre ont enquêté d’arrache-pied pendant plus d’un an sur ce dossier qui les a conduits aux quatre coins de l’hexagone.



Les deux principaux escrocs ont, en effet, écumé près d’une trentaine de paroisses. Avec leurs complices, ils se sont fait passer eux mêmes pour des anciens paroissiens auprès de leurs victimes, tous des prêtres d’un certain âge.