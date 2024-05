Feu de maison à Fresnoy-Folny : les trois occupants ne sont pas blessés

Une maison et un hangar mitoyen situés rue des Camps-Mauger à Fresnoy-Folny (Seine-Maritime) ont été endommagés sérieusement dans un incendie, ce vendredi vers 17h15.



Le feu s’est déclaré au niveau de l’habitation de plein pied de 80 m2 environ et a commencé à se propager au hangar mitoyen.



Les trois occupants avaient évacué les lieux avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Ils n’ont pas été blessés.



Les secours mobilisés, soit vingt et un sapeurs-pompiers et six engins, ont circonscrit le sinistre à l’aide de deux lances. Les moyens déployés ont permis ainsi de stopper la propagation et de venir à bout des flammes.