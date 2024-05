A13 : le péage d’Heudebouville (Eure) paralysé par un feu de voiture ce soir

Les conséquences de l'incendie génère un bouchon de 6 kilomètres avant le péage avec une tendance à la dégradation, indique Bison Futé à 23 heures.



« Les équipes d'intervention et de sécurité sont sur place pour assurer le balisage, la protection du site et le nettoyage de la gare de péage ».



« Pour leur sécurité et celles des usagers, il est conseillé à tous de faire preuve de prudence à l'approche de ce secteur et de suivre les indications du gestionnaire routier », précise encore Bison Futé.



Ce mardi soir, le trafic est très dense en direction de la Normandie en raison du pont de l’ascension.