Pays de Caux. Quatre blessés, dont un grave, dans un accident entre deux véhicules

Un accident grave de la circulation s'est produit ce mercredi 8 mai peu avant 15h30, sur la Départementale 72 à hauteur de Fongueusemare, une commune proche de Goderville (Seine-Maritime). Il a impliqué deux véhicules dans des circonstances indéterminées à cette heure.



Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place et ont pris en charge les victimes, à savoir une femme de 25 ans, blessée grièvement qui a été héliportée par Dragon 76 vers le Centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers, et trois autres victimes, âgées de 18, 19 et 25 ans, tous en état d'urgence relative (blessés légers), évacués également vers le même hôpital du Havre.



L'intervention a mobilisé quatorze sapeurs-pompiers avec sept engins de secours routier.