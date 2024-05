Deux mineurs interpellés à bord d’une voiture volée lors d’un car-jacking près de Rouen

Deux jeunes étaient à bord du véhicule arrêté moteur tournant et feux allumés. À la vue des policiers, l’un des suspects a pris la fuite, mais a été rapidement rattrapé et interpellé. Le jeune homme âgé de bientôt 18 ans conduisait sans être titulaire du permis.



Le second, âgé de 15 ans, a également été appréhendé. Tous deux originaires de Saint-Étienne-du-Rouvray, ont été placés en garde à vue pour recel de véhicule volé.