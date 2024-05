Un bâtiment agricole et 800 balles de foin détruits par le feu à Colletot, dans l’Eure

Un bâtiment adjacent et la dizaine de vaches qu’il abritait ont été épargnés grâce aux moyens déployés par les secours, qui ont mis deux lances à incendie en action.



Seize sapeurs-pompiers de Pont-Audemer, Bernay et Pont-Authou ont été mobilisés au plus fort de l’intervention. Ils sont encore quelques-uns sur place ce jeudi matin à veiller à ce que tout risque de reprise du feu soit écarté.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’établir l’origine du sinistre.