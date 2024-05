Ascension. Bouchons et ralentissements ce matin sur l’A13 vers la Normandie

Comme prévu par Bison Futé, la circulation est très soutenue sur les autoroutes en direction de la Normandie, ce mercredi matin, pour les départs de ce long week-end de l’Ascension.



Bouchons et ralentissements sont signalés en fin de matinée sur l’A13 dans le sens Paris - Caen :



• 22 km entre Orgeval et le péage de Mantes-Buchelay (Yvelines).



• 10,9 km entre Val-de-Reuil (Eure) et Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime)



• 25 km entre La Trinité-de-Thouberville et Saint-Martin-des-Champs (Eure).



Difficultés également sur l’A14 avec 14 km de ralentissement de Montesson à Orgeval, à l’embranchement de l’A13.