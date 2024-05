Terrible drame de la route entre Évreux et Lisieux : deux morts et deux blessés graves

La RD613 a été coupée à la circulation dans les deux sens et des déviations ont été mises en place le temps des opérations de secours et de l’enlèvement des véhicules accidentés.



L'intervention da mobilisé trente-deux sapeurs-pompiers, précise-t-on au service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



L’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie (EDSR27) a été chargé des constatations et de déterminer les circonstances de l’accident.