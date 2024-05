Eure. Départ de feu sur le site de la papeterie d’Alizay, six employés incommodés par les fumées

Six employés de l’entreprise classée Seveso seuil bas ont été incommodés par les fumées. Pris en charge par les secours, deux ont été transportés, en urgence relative, à l’hôpital des Feugrais, près d’Elbeuf, et deux autres vers le CHU de Rouen. Les deux derniers ont refusé leur transport à l’hôpital.



Le sinistre n’a pas eu de conséquence sur le procès de fabrication qui a été maintenu et aucune mesure de chômage n’est envisagée, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



L’intervention a mobilisé vingt sapeurs-pompiers et s’est terminée vers 13h30