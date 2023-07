Agé de 10 ans, il mord et frappe un agent municipal après des dégradations dans une école à Petit-Couronne

L'agent , un homme de 45 ans, tente d'interpeller le vandale, mais ce dernier se rebelle : il mord le quadragénaire à l'avant bras et lui assène un coup de poing. Le gamin est finalement neutralisé sans violence, et remis à la police nationale.



Le mis en cause a été emmené à l'hôtel de police mais n'a pas été placé en garde à vue compte tenu de son jeune âge. Il a été récupéré dans la soirée par son civilement responsable, domicilié à Moulineaux.