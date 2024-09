A Rouen, le pilote d'un scooter et son frère avaient frappé deux policiers : trois ans de prison ferme

Vers midi, la police nationale a été appelée dans le centre-ville de Rouen pour un accident matériel entre un scooter et une voiture à l'angle des rues Armand-Carrel et d'Amiens. Contre toute attente, l'intervention a pris une tournure violente lorsque le pilote du scooter, particulièrement excité, s'est rebellé et a agressé physiquement les policiers. Deux d'entre eux ont été blessés sérieusement, dont l'un à la colonne vertébrale.



L'homme, et son jeune frère, venu lui prêter main forte, d'origine afghane, ont été interpellés pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Déférés au parquet, ils ont été jugés en comparution immédiate ce mercredi 18 septembre devant le tribunal judiciaire de Rouen.