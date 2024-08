Grandes marées : appel à la prudence sur les côtes normandes du 20 au 24 août

Les grandes marées ont pour conséquence d'augmenter le marnage (différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer), avec un brassage d'eau de mer plus important et une remontée des eaux plus rapide. Elles rendent donc les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse, engendrant un risque accru d'isolement par la marée, observent les autorités maritimes.



L'occasion de rappeler qu'en 2023, 344 personnes se sont retrouvées isolées par la marée.



« La principale cause d'isolement par marée demeure la négligence de la part des promeneurs, mais aussi une méconnaissance de l'environnement local. Il suffit de quelques minutes pour se faire surprendre par la marée montante et susciter la mobilisation de moyens importants – aériens et nautiques ».