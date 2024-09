Cimetière des « fous » de Navarre et déviation sud-ouest d'Évreux : le point sur les travaux

Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture de l'Eure, a fait le point ce vendredi sur l’avancée des travaux de l’ancien cimetière de l’hôpital de Navarre, appelé aussi le champ du repos, et sur la déviation sud-ouest d’Évreux.



Travaux archéologiques

Après un travail préparatoire mené par les services de l’État et la commune d’Évreux, chargée d’autoriser et de suivre les opérations funéraires, les fouilles archéologiques pilotées par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ont été menées par une dizaine d’archéologues du bureau d’études EVEHA, de février à août 2024. Plusieurs centaines d’emplacements ont été fouillés et des prélèvements ont été effectués. Les études se poursuivent désormais en laboratoire dans le but de mieux comprendre les pratiques funéraires d’un hôpital psychiatrique du XIXᵉ et du XXᵉ siècles.



Hommage à un soldat de la Première Guerre mondiale

Le soldat de la Première Guerre mondiale, Séraphin Barillon, inhumé à l’ancien cimetière de l’hôpital de Navarre, a obtenu la reconnaissance de soldat « mort pour la France ». Il a été réinhumé lors de la cérémonie du 8 mai dans le carré militaire du cimetière Saint-Louis à Évreux.



Dispositions pour les corps exhumés

Les corps exhumés, non réclamés par les familles, ont été placés en reliquaires. Leurs cendres seront déposées, lors d’une cérémonie prévue le 8 novembre prochain, dans un « puits du souvenir ».



Le site de l’ancien cimetière fera l’objet, dans les prochains mois, de travaux de terrassement sous la conduite de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), afin de permettre la création de la plate-forme routière de la déviation sud-ouest d’Évreux, dont la mise en service est prévue pour 2027.