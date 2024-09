200 migrants secourus en mer au large du Pas-de-Calais, en 24 heures

Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 septembre, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a coordonné le sauvetage de 200 migrants en difficulté au large des côtes du Pas-de-Calais.



Une embarcation de migrants en mauvais état a été secourue au large du Portel. 55 personnes à bord ont été récupérées par les moyens maritimes engagés, notamment le patrouilleur des douanes Jacques Oudart Fourmentin (JOF), la vedette de gendarmerie Maroni et l'hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale, indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.